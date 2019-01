Deel dit artikel:













Aantal verkochte woningen in Meerstad verdubbeld Een impressie van woningen in Meerstad (Foto: Meerstad.eu)

In 2018 zijn in Meerstad tweehonderd woningen verkocht. Dat is meer dan het dubbele dan een jaar eerder.

Bij de gemeente Groningen zijn ze blij met de ontwikkeling. De Stad denkt de komende tien jaar 20.000 woningen nodig te hebben voor haar inwoners. Meerstad kan volgens wethouder Roeland van der Schaaf een belangrijke rol spelen in deze behoefte. Supermarkt op komst Momenteel wonen er 850 mensen in woonwaterplan Meerstad. Er is al een school, een kinderopvang en een gezondsheidscentrum. Dit jaar gaat het kunst en recreatiepark Meerstad open. Een jaar later komen er een supermarkt en een tweede school bij. Dit jaar opent start ook de verkoop van woningen in de wijk Groenewei. Eind dit jaar komt daar de eilandwijk De Zeilen bij. Uitbreiding Door de goede verkoop gaat Meerstad in 2024 uitbreiden. Tussen de oostelijke ringweg en Meerstad komt een nieuwe wijk met 1500 huizen.