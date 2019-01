Nieuwe eigenaar schrapt aantal vluchten van Eelde naar Londen

Als je binnenkort vanaf Groningen Airport Eelde naar Londen Southend wil vliegen, doe je dat niet meer met Flybe, maar met Virgin Atlantic. Maar die overname betekent wel dat er wekelijks zeven vluchten op de Engelse metropool worden geschrapt.

Overname

Flybe, dat achttien keer per week vanaf Eelde naar Londen vloog, verkeerde in financiële nood. Een consortium van Virgin Atlantic en de Stobart Group heeft de maatschappij nu voor 2,2 miljoen pond overgenomen, zo meldt Luchtvaartnieuws.nl.

Om de vluchten te kunnen laten doorgaan, leent het consortium onder de naam Connect Airways 22 miljoen aan de maatschappij. Daarnaast zal nog eens tachtig miljoen pond worden geïnvesteerd in Flybe, dat dus gaat vliegen onder de naam Virgin Atlantic.

Eelde is toch blij

Vanaf 31 maart, als de zomerdienstregeling ingaat, gaat Virgin Atlantic nog elf keer per week vliegen vanaf Eelde.

Toch is commercieel manager Bowy Odink van Groningen Airport Eelde blij met de ontwikkelingen: 'We hebben nu een betrouwbare partner. Dat is alleen maar positief. Ze vlogen eerst zes keer bij ons. Achttien keer bleek daarna iets te veel. Met elf keer per week hebben we de vluchten vol.'

Maandag persconferentie

Komende maandag geeft Groningen Airport Eelde een persconferentie. Mogelijk wordt een nieuwe bestemming bekendgemaakt.

Lees ook:

- Vliegveld Eelde ziet heil in samenwerking met Schiphol

- Laatste Nordica-vlucht vanaf Eelde: 'Jammer, het was ideaal'