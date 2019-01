Voorzitter North Sea Commission: 'Containerramp mogelijk tot in Zweden te merken'

De gevolgen van de containerramp boven Schiermonnikoog zijn mogelijk tot nabij Zweden te merken. Dat zegt Kerstin Brunnström, voorzitter van de North Sea Commission.

Zij baseert zich op berichtgeving uit haar thuisland Zweden. 'In Zweden was het nieuws vandaag dat de containers op het einde in Zweden aanspoelen', zo geeft ze aan.

Gevolgen zelf zien

De North Sea Commission bracht de afgelopen dagen door in Groningen. Doel was om te starten met het ontwikkelen van een nieuwe strategie van de organisatie richting 2027.

Maar gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) nodigde de leden van de commissie uit om de gevolgen van de ramp in Lauwersoog met eigen ogen te aanschouwen.

'Grote tragedie'

Dat bezoek heeft indruk gemaakt op Brunnström en haar collega's in de commissie. 'Dit is een grote tragedie', zo blikte ze terug op de gebeurtenis. 'We moeten goed nadenken met elkaar over een manier om te zorgen dat deze incidenten in de toekomst niet meer plaatsvinden.'

De North Sea Commission is onderdeel van de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Die organisatie vertegenwoordigt Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland bij de Europese Unie in Brussel.

Veiligheid op containerschepen

Brunnström geeft aan dat deze organisatie de lobby van de North Sea Commission bij de Europese Unie goed kan vormgeven. Een van de onderwerpen waar de commissie mogelijk na 2020 verder mee aan de slag gaat, is de veiligheid op containerschepen. Ook is verduurzaming van de scheepsbouwsector een belangrijk item.

De Zweedse Brunnström geeft echter aan dat dit nog allemaal open ligt. 'De komende periode gaan we als commissie de strategie echt vaststellen. De vergadering in Groningen was echt een startmoment.'

