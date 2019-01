Naast poederbrief ook bomdreiging bij Confucius Instituut

In de poederbrief die donderdagochtend is afgeleverd bij het Confucius Instituut in Groningen, is gedreigd met het laten ontploffen van een bom.

Dat bevestigt burgemeester Peter den Oudsten.

'De verdere inhoud van de brief wordt onderzocht, maar er was sprake van een bomdreiging', laat de burgemeester weten via zijn woordvoerder. Den Oudsten wil in verband met het onderzoek niks kwijt over de exacte tekst van de bomdreiging.

Poederbrief

Donderdagochtend kwamen drie medewerkers van het Confucius Instituut aan de Oude Boteringestraat in aanraking met de poederbrief. Het poeder bleek na onderzoek niet schadelijk voor de gezondheid. Het Instituut is geruime tijd ontruimd geweest, ook werd een deel van de straat afgezet.



De politie zal de komende tijd extra alert zijn naar aanleiding van de bomdreiging Woordvoerder burgemeester

Politie extra alert

Nadat bleek dat het poeder onschadelijk was, heeft de politie het volledige pand onderzocht. Die controle is volgens de gemeente Groningen uitgevoerd omdat er dus sprake was van een bomdreiging.

'De politie zal de komende tijd extra alert zijn naar aanleiding van de bomdreiging', aldus de woordvoerder van de burgemeester.

Onderzoek is procedure

De politie laat weten dat het doorzoeken van het gebouw onderdeel van de procedure is. 'We doen zoiets puur voor de veiligheid', zegt een woordvoerder. De politie kan nog niks zeggen over de verdere inhoud van de brief. 'Zolang de brief onderzocht wordt, kunnen we daar geen mededelingen over doen.'

Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek naar de inhoud van de brief nog duurt.

Het instituut

Het Confucius Instituut is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de RUG, gemeente Groningen en de Communication University China in Peking. Het geheel is ondergebracht in een stichting. Burgemeester Peter den Oudsten is daar de voorzitter van.

Uitzending Medialogica

Afgelopen zondag besteedde het tv-programma Medialogica op NPO 2 aandacht aan het instituut. Critici van het samenwerkingsverband noemen het een pr-instrument voor de Communistische Partij in China.

Het instituut financiert taalonderwijs aan scholen in Nederland die Chinese les geven. Daarnaast stelt het ook geld beschikbaar voor het organiseren van culturele evenementen.

