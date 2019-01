Ezels als bescherming tegen wolven: 'Of het werkt, weet ik nog niet'

Hoe voorkom je als boer dat een wolf jouw schapen aanvalt? Voor boer Laurens Krol uit Marum is er maar een oplossing logisch: hij laat vier ezels zijn schapenkudde bewaken.

Krol kreeg vorig jaar onverwacht bezoek van een wolf. Het resultaat: vijftien dode schapen. 'Het was zo zinloos. Als zo'n beest er eentje pakt, is dat nog tot daar aan toe. Maar vijftien. En ze alleen doden en daarna laten liggen.'

Afrastering

Na de aanval door de wolf ging Krol op onderzoek uit. 'Je leest van alles. Sommigen nemen honden, anderen bouwen een afrastering. Maar dat is mij te veel werk. Toen hoorde ik over de ezels. Boeren in de Achterhoek schijnen die dieren ook in te zetten tegen wolven.'

Lawaai

De theorie is dat de ezels veel lawaai maken als ze een wolf zien. Krol: 'Als ze gaan balken, dan denkt een wolf dat het er niet veilig is en vertrekt hij weer. Ik zie wel wat in deze redenatie.'

Of het daadwerkelijk werkt, durft de schapenhouder niet te zeggen. 'Geen idee. Daarvoor zou er eerst weer een wolf langs moeten komen en dat heb ik natuurlijk liever ook niet. Maar tot nu toe heb ik geen wolf meer gezien.'

