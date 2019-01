Homan over capaciteitsgebrek netbeheerders: 'Dit hadden we kunnen voorkomen'

De provincie Groningen baalt stevig van het feit dat energiebeheerders Enexis en TenneT de toenemende energieproductie door windmolens en zonnepanelen niet aan kunnen.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft stevige duurzaamheidsambities. Zo moet de provincie Groningen in 2035 co2-neutraal zijn. Daar is de komst van windparken en zonneweides voor nodig.

'Echt jammer'

Maar de explosieve groei van met name zonneparken zorgt ervoor dat energiebeheerders Enexis en TenneT de opgewekte stroom niet kunnen verwerken op het netwerk.

Homan baalt daarvan. 'Dit is echt jammer', zegt ze. 'We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in energietransitie. Je ziet nu dat netbeheerders daar niet op voorbereid waren. We hebben ze daar vaak voor gewaarschuwd. Ik denk dat we dit hadden kunnen voorkomen.'

Grenzen van de groei

Het provinciebestuur heeft dan ook met grote regelmaat overleg met TenneT en Enexis om te kijken hoe dit valt op te lossen.

'We lopen dus tegen problemen aan, maar we zijn ook goed in gesprek. We proberen wekelijks afspraken te maken om deze problemen op te lossen. Maar we lopen eigenlijk tegen de grenzen van de groei aan en het is nu aan de netbeheerders om met alternatieven te komen.'

