Dit weekend in Groningen: Talent kijken en een frisse neus halen

1) Grunneger klanken

In de Klinker in Winschoten wordt zaterdag de tweede editie van het Stroatklinker Festival gehouden. Naast de Stroatklinkers betreden ook Marlene Bakker, Hans van der Lijke, Zuver Scheerwol en Swinder vanaf 19.30 uur het podium.

Wilt u deze avond met de mooiste, origineelste en leukste Groningse liedjes niet missen? Er zijn nog kaarten te koop via de theaterkassa of de website.

2) Talent van de toekomst

In het Groningen Seaports Stadion aan de Handelskade Oost 5 in Delfzijl strijden jeugdvoetballers tot 13 jaar om de Eurocup. Aan de zevende editie doen onder andere de Ajax, PSV, Feyenoord, FC Groningen, Manchester City en het Braziliaanse Fortaleze mee. Zaterdag en zondag beginnen de wedstrijden om 9 uur.



3) Wordt Boomstra wereldkampioen?

De Groningse dammer Roel Boomstra strijdt dit weekend in een tweekamp met Alexander Schwarzman om de wereldtitel. Tien van de elf partijen eindigden tot nu toe in remise. We garanderen je dat je zondag echt een winnaar krijgt te zien. Dan is de barrage vanaf 10 uur in de studio van RTV Drenthe. Publiek is vanaf 8 uur welkom.

4) Wandelen bij Niebert

Wil je zelf een beetje in beweging komen op je vrije zondag? In Niebert wordt een winterwandeltocht gehouden. Vanuit de kantine van SVMH aan de Iwemelaan kun je 6,5 of 13,5 kilometer wandelen. Starten kan tussen 12 en 14 uur.

5) Kleren maken de man (of vrouw)

'Kleren maken de man (of vrouw)'. Onder die noemer toont Bert Roossien zondagmiddag vanaf 14 uur in het Streekhistorisch Centrum oude foto's van textielwinkels en kledingzaken in de Kanaalstreek. Reserveren kan telefonisch via 0599-612649 of per mail. info@streekhistorischcentrum.nl.

