Grondlegger Eurosonic Noorderslag Peter Smidt stopt

Peter Smidt stopt na 33 jaar als creatief directeur van Eurosonic Noorderslag (ESNS). De grondlegger van het muziekfestival legt zijn functie neer om gezondheidsredenen.

Smidt wordt opgevolgd door Robert Meijerink, maar blijft nog wel als adviseur betrokken bij het muziekfestival.

Oorsprong

De geschiedenis van Noorderslag gaat terug naar 1986, als Smidt een krachtmeting tussen Nederlandse en Belgische bands organiseert: Holland-België. Dit evenement groeide in de loop der jaren uit tot het huidige Eurosonic Noorderslag.

Bevlogen

ESNS-directeur Dago Houben is Smidt dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor het festival.

'Peter is onmiskenbaar van het grootste belang geweest voor de ontwikkeling van het evenement. Zonder zijn bevlogenheid, visie en zijn vastberadenheid zouden we nooit geweest zijn waar we nu staan.'

'Vertrouwen in team'

Smidt kijkt terug op 'mooie jaren met prachtige resultaten'.

'Helaas ben ik genoodzaakt om vanwege de verslechtering van mijn gezondheid afscheid te nemen van mijn geliefde werk voor ESNS. Ik blijf nog beschikbaar als adviseur en er staat een fantastisch team van kundige collega's klaar die mijn taken overnemen. Vol vertrouwen laat ik ESNS in hun handen.'

Lees ook:

- Minister onderzoekt 'opwaardering' Eurosonic Noorderslag

- Nieuwe awardshow Popgala Noord maakt genomineerden bekend