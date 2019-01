Wie is er toch verantwoordelijk voor de voorwerpen die op de Rhederweg bij Bellingwolde worden gelegd? Automobilisten treffen daar al bijna een jaar spullen aan als metalen bandensnijders, hoekijzers en tegels.

Verslaggever Ronald Niemeijer ging voor Noord Vandaag op onderzoek uit.

Alleen 's nachts

Buurtbewoonster Elizabeth Stam zegt dat de voorwerpen vooral buiten de bebouwde kom worden gevonden. 'Echt de gekste dingen liggen op de weg. Heel veel brokstukken puin, planken, betontegels. En alleen maar 's nachts.'

Volgens Jolanda Dreves van het tankstation in Bellingwolde hebben de brokstukken al voor schade gezorgd: 'Iemand had de onderkant van de auto al stuk. Mensen moeten uitkijken als ze hier rijden. Want as t wat donker wordt, kinst de boudel op de weg nait zain liggen.'

Hartstikke gevaarlijk

Ze vreest dat het nog eens mis gaat: 'Het is hartstikke gevaarlijk. Het kan ook verkeerd aflopen. Ik weet niet tot hoever dit moet gaan.'

De politie heeft de zaak uiteraard in onderzoek. 'Ze hebben buurtonderzoek gedaan, gevraagd of we een idee hebben wie hierachter zit. Maar ik heb geen idee. Het is gewoon hartstikke ziek gedrag', meent Stam.

Hardrijders

Veel bewoners klagen wel over te hard rijdend verkeer over de Rhederweg. Maar of die brokstukken daar wat mee te maken hebben? Stam: 'Ze vermoeden het wel.'

