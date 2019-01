Directeur Zeehondencentrum: 'Extra hulp vrijwilligers is nu niet nodig'

Anderhalve week nadat er 291 containers van de MSC Zoe vielen, spoelt er nog steeds veel afval aan op de kust. Vrijwilligers willen graag helpen, maar weten niet waar ze zich moeten melden. En kúnnen ze überhaupt wel helpen?

Er is veel onduidelijkheid over de gecoördineerde opruimacties. Dat blijkt wel uit mails van vrijwilligers die wij op de redactie binnenkrijgen. En uit de soms tegenstrijdige berichten die ons bereiken vanuit de gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest en Zeehondencentrum Pieterburen.

Wel of geen behoefte?

Vrijwilligers konden zich aanmelden bij het Zeehondencentrum, dat door de Veiligheidsregio is aangewezen als coördinator van de opruimacties. Maar het zeehondencentrum gaf donderdag bij RTV Noord aan dat er geen behoefte meer was aan nieuwe vrijwilligers.

Vrijdag lieten de gemeente Het Hogeland en Waterschap Noorderzijlvest via persberichten en Twitter een heel ander geluid horen: vrijwilligers die zaterdag willen meehelpen om de Waddendijk tussen Noordpolderzijl en Westernieland te ontdoen van rotzooi, zijn van harte welkom. Ze kunnen zich melden bij het Zeehondencentrum, zo luidde de boodschap.

Vierhonderd of veertig?

Volgens gemeente Het Hogeland was er zelfs plek voor vierhonderd mensen.

Maar de zeehondencrèche stelde later dat dit niet klopt: er is maar ruimte voor veertig vrijwilligers. En aanmelden is niet meer nodig, er zijn genoeg vrijwilligers, zo klinkt vanuit Pieterburen.

Actiegerichte club

In Noord Vandaag geeft directeur Niek Kuizenga van Zeehondencentrum Pieterburen uitleg over alle onduidelijkheid: 'Ik snap dat wel, voor ons is het ook best moeilijk te snappen. Kijk, als Zeehondencentrum zijn wij een actiegerichte club. Na deze ramp zijn wij meteen aan de slag gegaan en hebben daarbij de coördinatie van de schoonmaakacties op ons genomen.'

Kuizenga vindt niet dat het Zeehondencentrum te veel hooi op de vork heeft genomen: 'Dit is inderdaad vele malen groter dan wanneer wij een creperende zeehond helpen. Maar wij hebben gewoon onze verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is enorm op prijs gesteld door instanties als het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat en het waterschap. Iedereen zet gewoon zijn beste beentje voor.'

Als actieclub werden we opeens opgenomen in een commandostructuur, dat was best een beetje wennen Niek Kuizenga - directeur Zeehondencentrum Pieterburen

Commandostructuur

Volgens Kuizenga kreeg het Zeehondencentrum wel met bureaucratische vergaderculturen te maken: 'Als actieclub werden we opeens opgenomen in een commandostructuur, dat was best een beetje wennen. Maar ik snap ook dat bij een grote ramp dingen echt heel goed gecoördineerd moeten worden. Het is voor ons in elk geval heel leerzaam.'

De directeur wil ook niet te negatief zijn: 'Ik wil een compliment maken aan alle vrijwilligers. Ongelooflijk wat zij hebben gedaan, ook ongecoördineerd. Een groot deel van de noordkust is dankzij hen al schoon. Dat is hartverwarmend.'

Dit weekend geen hulp nodig

Maar voor komend weekend is er geen extra hulp meer nodig, benadrukt Kuizenga: 'We hebben een club van vijftig, zestig vrijwilligers op een lijst staan die hebben toegezegd te zullen komen. Wij redden het daarmee.'

Meer vrijwilligers zijn nu gewoon niet nodig. Je moet elkaar ook niet in de weg lopen Niek Kuizenga - directeur Zeehondencentrum Pieterburen

Voor daarna houdt Kuizenga een slag om de arm: 'Zondag gaat het weer stormen. Misschien doen we daarna wel weer een beroep op mensen. Maar nu is het gewoon niet nodig. Je moet elkaar ook niet in de weg lopen.'

