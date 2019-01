Deel dit artikel:













Brandlucht in centrum Winschoten; brandweer doet onderzoek (Foto: Melarno Kraan/112Groningen)

De brandweer is in het centrum van Winschoten op zoek naar een mogelijke brand. Er wordt een brandlucht geroken, maar waar de brand zou zijn, is niet duidelijk.

De brandweer heeft eerst een woning doorzocht en is inu bezig verschillende winkelpanden te inspecteren. De brandlucht is geroken in de Gaslaan. Deze straat ligt achter de Langestraat, waar vorige week twee winkelpanden in vlammen opgingen. Lees ook: - Inbraakalarm zet winkelpand in Winschoten vol rook

