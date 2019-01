Trein ramt vrachtwagen; vertraging op spoor tussen Groningen en Leeuwarden

Wie met de trein vanuit Leeuwarden naar Groningen wil of andersom, moet vrijdagavond rekening houden met vertraging.

Op een spoorwegovergang in Leeuwarden is een trein tegen een vrachtwagen gebotst. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, in de trein vielen zes lichtgewonden, waaronder de machinist.

Door de aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk tussen Leeuwarden en Hurdegaryp. De verstoring duurt nog de hele avond.