Interim-directeur moet stuurloze school in rustiger vaarwater brengen (update)

Een interim-directeur moet de gemoederen op OBS Driespan in Harkstede bedaren. De basisschool zit al maanden zonder dagelijkse leiding, nadat directeur Mijna de Bruin op non-actief werd gezet door het schoolbestuur.

De Driespan is onderdeel van scholengemeenschap OPOS in de gemeente Midden-Groningen.

Vertrouwen opgezegd

Binnen OPOS heerst al maanden onrust. Dat begon toen De Bruin op non-actief werd gezet. Het lerarenteam van die school zegde vervolgens het vertrouwen op in OPOS-bestuurder Hester van Gorkum.

Later volgden ook de leraren en medezeggenschapsraden van OBS De Kinderboom in Slochteren en OBS Ruitenvelder in Froombosch.

Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoekster Annemarie Machielsen is bezig met een onderzoek naar de gang van zaken op de scholengemeenschap. De resultaten van dat onderzoek worden later deze maand gepubliceerd, maar Machielsen vond dat de Driespan niet langer zonder directeur kon.

Volgens een woordvoerder is het 'urgent en noodzakelijk dat er op korte termijn een interim-directeur komt'. De Driespan mist volgens Machielsen al te lang dagelijkse leiding. Ook moet er financieel worden gestuurd en moet de school worden voorbereid op komend schooljaar.

Ouders voorlopig niet akkoord

OPOS-bestuurder Van Gorkum heeft het voorstel van Machielsen deze week voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de Driespan, bestaande uit ouders en leraren.

De ouders gaan nog niet akkoord met het voorstel, maar zijn bereid om het voor te leggen aan hun achterban. Maar enthousiast zijn ze er niet over. 'Het is vooral onze zorg dat een interim-directeur nog meer onrust brengt', zegt Gunnar Doornbos, MR-voorzitter van de Driespan.

Het lerarendeel van de MR was niet aanwezig bij de vergadering. Volgens Doornbos vanwege de ontstane angstcultuur op school.

Ondertussen maakt OPOS vaart met de zoektocht naar een interim-directeur. Er zijn profielen opgesteld waar een geschikte kandidaat aan moet voldoen. De eerste gesprekken moeten komende week plaatsvinden.

Bemiddelaar

Schooldirecteur De Bruin zit sinds september vorig jaar thuis. Zij heeft inmiddels zelf een bemiddelaar aangewezen, die de lucht moet zien te klaren tussen haar en Van Gorkum.

Ook de Raad van Toezicht heeft een onafhankelijk iemand ingevlogen, die moet bemiddelen tussen de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraden en het schoolbestuur.

Over OPOS

Stichting OPOS is opgericht in 2008 en verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Er vallen zeven scholen onder de stichting: De Springplank (Siddeburen), De Meent (Schildwolde), Meerovers (Meerstad), De Kinderboom (Slochteren), Ruitenvelder (Froombosch), Oetkomst (Kolham) en Driespan (Harkstede).

Wethouder

Ondertussen volgt onderwijswethouder Erik Drenth (CDA) de ontwikkelingen binnen de scholengemeenschap op afstand. Hij is blij dat er een interim-directeur komt die het dagelijks bestuur van de Driespan op zich neemt.

'Volgens mij is dit een noodzakelijke oplossing voor de school. Ik hoop dat met deze stap weer gewerkt kan worden aan de rust waar OPOS en de school baat bij hebben.' Eerder uitte de wethouder al zijn zorgen over de gang van zaken binnen OPOS.

Update: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de oudergeleding akkoord was met het voorstel. Maar de ouders waren slechts akkoord om het voorstel voor te leggen aan de achterban. Dat is zaterdagochtend om 11:35 aangepast.

