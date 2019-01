Bergingsschepen onderweg naar Eemsgeul

Twee bergingsschepen zijn vrijdagavond vertrokken richting de Eemsgeul. Daar gaan ze proberen de eerste van ruim 200 containers te bergen.

De containers zijn afkomstig van de MSC Zoe. Die verloor op Nieuwjaarsdag 291 containers op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Een deel van de verloren containers is opengebarsten, waardoor veel troep is aangespoeld op de waddenkust.

Vertraging

Rijkswaterstaat zou eigenlijk vrijdagochtend al beginnen met de berging van de containers, maar dat liep vertraging op. Zo moest onder meer nog apparatuur geïnstalleerd worden.

Dat is inmiddels gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Op een van de schepen is onderzoeksapparatuur geïnstalleerd. Ook is er een grote kraan gemonteerd.

Miljoenenklus

De eerste container die geborgen wordt, ligt in de Eemsgeul. Deze ligt flink in de weg. In totaal liggen er nog 271 containers op de zeeboden. Rijkswaterstaat zegt een aardig goed beeld te hebben van de locaties hiervan.

Volgens Rijkswaterstaat gaat de complete berging maanden duren. De miljoenenklus wordt volledig betaald door rederij MSC.

