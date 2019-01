Scorende Balk (17): 'Ik vond het wel goed gaan'

Eigenlijk had hij vrijdag op school moeten zitten, maar in plaats daarvan scoorde de 17-jarige Remco Balk uit Zuidhorn zijn allereerste doelpunt voor FC Groningen.

Balk kreeg van trainer Danny Buijs een uitnodiging om mee te gaan op trainingskamp van het eerste elftal. Samen met een studie- en plaatsgenoot. 'We doen alles samen, dat is wel leuk. We hebben ook gewoon huiswerk meegekregen van school.'

Rechtsbuiten

Balk omschrijft zichzelf als een voetballer van de acties. 'Meestal sta ik rechtsbuiten. Ik geef ook vaak voorzetten.'

Buijs zette de jonge aanvaller vrijdag in het oefenduel tegen MSV Duisburg in de spits. En dat betaalde zich uit. 'Ja, ik vond het wel goed gaan. Ik scoorde ook nog.'

De wedstrijd eindigde in 1-1. Balk kreeg complimenten van de rest van de FC-spelers voor zijn goal. 'Dat is zeker wel bijzonder met de jongens hier.'

Debuut

Qua toekomst hoopt Balk te debuteren bij FC Groningen in een officiële wedstrijd. 'En wie weet daarna een stapje hogerop.'

Eerst wachtte vrijdag de terugreis vanuit Duitsland. Het trainingskamp zit er weer op. In Zuidhorn wordt Balk opgehaald door zijn ouders. 'Ik denk dat ze inmiddels wel hebben gehoord dat ik gescoord heb. Ik denk dat ze wel trots zullen zijn', hoopt hij.

