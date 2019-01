Treinverkeer Groningen-Leeuwarden ligt plat door aanrijding (update)

Reizigers die zaterdag vanaf Groningen met de trein naar Leeuwarden willen, moeten nog tot zeker tot 16:30 uur vanaf Hardegarijp verder met de bus. De stremming geldt voor zowel de stop- als sneltrein.

Doordat er vrijdagavond een aanrijding plaatsvond tussen een trein en een vrachtwagen, is een gedeelte van het spoor tussen Leeuwarden en Groningen ernstig beschadigd geraakt.

Trein weggesleept

'We hebben afgelopen nacht al alles op alles gezet om het spoor weer vrij te krijgen. Daarvoor moest de trein een stukje worden opgetild om die weer op het spoor te krijgen, zodat de trein kan worden weggesleept', vertelt ProRail-woordvoerder Andy Wiemer.

Inmiddels is er al geïnventariseerd wat de schade is. 'Door het ongeluk is het spoor beschadigd, en dat moeten we herstellen. Zo is de overweg-installatie voor de helft weggevaagd en het kost enige tijd voordat er weer treinen kunnen rijden.'

Op de hoogte

Wiemer raadt reizigers die op de hoogte willen blijven aan om tussentijdse updates op NS.nl te volgen voor de meest actuele reisinformatie.

Update: De door 9292.nl verstrekte informatie is onjuist. Zij melden dat de sneltrein wél volgens de normale dienstregeling rijdt, maar dit is niet juist.

