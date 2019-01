Worstenmakerij richt vizier op de toekomst na brand: 'Knop moest weer om'

Het was voor André Hofman een hard gelag. Hij zag zijn worstenmakerij aan de Papierbaan in Winschoten eind november vorig jaar helemaal afbranden. Maar na die ellendige ervaring kijkt hij inmiddels weer met vertrouwen naar wat komen gaat.

'Met mij gaat het wel weer goed', zegt Hofman. De gevolgen van de brand hebben onmiskenbaar impact op hem gehad. 'We zijn nog altijd bezig om alles weer een beetje te herstellen en in goede banen te leiden.'

'Op zo'n incident ben je niet berekend', vervolgt Hofman. 'Maar de knop moest op een gegeven moment nou eenmaal weer om.'

'Klanten niet teleurstellen'

Want de vier winkels die de worstenmakerij voorziet van producten, blijven gewoon klandizie houden. 'En je wilt de klanten van de winkels ook niet teleurstellen', geeft hij aan.

De bedrijfswerkzaamheden konden worden voortgezet bij de vleeswarenfabriek in Scheemda, waar nog extra ruimte beschikbaar was.

'We hebben een drukke periode achter ons liggen met al die kerstmarkten, deze periode is iets rustiger. Maar volgende week beginnen alle beurzen weer en daar moeten ook worsten geleverd worden. Dat gaat allemaal door.'

Snel schakelen

Toch hoopt Hofman snel weer worst te kunnen maken op de vertrouwde locatie aan de Papierbaan. 'Met de nieuwbouw gaat het goed. Het afgebrande pand is razendsnel gesloopt en daardoor konden we snel schakelen. We hebben vorige week de vloerinspectie gehad. Volgende week dienen we de tekeningen voor het nieuwe pand in bij de gemeente.'

Het nieuwe pand wordt net als voorheen een loods met daarin een worstenmakerij. 'Voor de rest wordt de uitstraling wat moderner dan in het oude pand. Je wilt ook een beetje met de tijd meegaan', zegt hij.

Tweede leven

Als de verzekeringen geregeld zijn en ook de gemeente akkoord is, kan de worstenmakerij van Hofman aan een tweede leven beginnen. En dat kan voor de ondernemer niet snel genoeg gaan. 'Als het aan mij ligt, gaan we voor de zomer het nieuwe pand in', besluit hij optimistisch.

