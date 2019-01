'We willen proberen om wereldwijd nóg grotere clubs binnen te halen'

Terwijl er opzwepende muziek uit de speakers galmt, strijden talentvolle jeugdteams onder de dertien jaar voor de hoofdprijs tijdens de Eurocup in Delfzijl. De publieke belangstelling is groot in het Groningen Seaports Stadion.

Als Chelsea de leeftijdsgenoten van Bayern München net met 5-1 heeft verslagen, werpt mede-organisator Roy Boxmeer een blik door de zaal. 'Een flinke uitslag', zegt hij, 'maar ik heb verder geen voorkeur hoor', voegt hij er direct lachend aan toe.

Sterke bezetting

Het indoor-voetbaltoernooi is aan de zevende editie toe en lijkt elk jaar aan populariteit te winnen. Met grotendeels jeugdteams van betaald voetbal organisaties (BVO) is de bezetting van de Eurocup sterk, wat een aanzuigende werking lijkt te hebben op andere BVO's en publiek.

'Je probeert ieder jaar dingen te verbeteren, zo hebben we dit jaar de tribunes wat aangepast', gaat Boxmeer verder. 'Het willen blijven verbeteren houdt het voor ons ook leuk.'

Tussen alle BVO's houdt een samengesteld regioteam, met jeugdspelers van amateurverenigingen, de eer van de regio hoog.

'Ze bieden goed weerstand', vindt Boxmeer. 'Het is voor die voetballers een fantastische ervaring om te voetballen tegen clubs waar ze normaal gesproken van dromen. Zo'n podium is misschien wel het mooiste dat we ze kunnen bieden.'

Spektakel

Hij noemt het spektakel tijdens de Eurocup de grote kracht van het toernooi. 'De tribunes staan heel dicht tegen het speelveld aan, en de lichteffecten - een beetje zoals bij Donar - maken het extra spectaculair.'

Het Groningen Seaports Stadion is ondergebracht in de loods van Wijne Barends, in de haven van Delfzijl. Een speciaal opbouwteam is er in samenwerking met zo'n twintig vrijwilligers in geslaagd om in twee weken een overdekt voetbalstadion te realiseren in een loods. En dat maakt Boxmeer trots.

Doorontwikkelen

We willen ons lekker blijven doorontwikkelen en proberen om wereldwijd nóg grotere clubs binnen te halen. Maar de vraag is wanneer je tevreden moet zijn. Deze editie van de Eurocup is de eerste die volledig is uitverkocht op zaterdag en zondag. En daar doe je het ook voor.'

