'Rutte wil mensen in elkaar slaan, wij delen liever taart uit'

Premier Rutte zou mensen die rond de jaarwisseling hulpverleners bedreigen het liefst persoonlijk in elkaar willen slaan. Veteraan Michel Penninga uit Delfzijl denkt er heel anders over.

Met een 'taartenactie' vraagt de veteraan samen met zijn stichting Dutch Military Veterans aandacht voor de lokale hulpverlening. Op meerdere plekken in het land wordt momenteel zijn voorbeeld gevolgd.

Rellen Paddepoel

Aanleiding voor de actie zijn de rellen in de stad-Groningse wijk Paddepoel tijdens de jaarwisseling, toen hulpverleners het zwaar te verduren kregen. Brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en een politieauto werd compleet vernield. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Veertien mensen werden gearresteerd.

Spontaan idee

Op Nieuwjaarsdag liep Hilko Feiken, één van de leden van de veteranenstichting, het politiebureau aan de Korreweg in Stad binnen om de eerste taart van de actie uit te delen. Een simpel gebaar, als blijk van waardering. 'Hij had die actie heel spontaan bedacht, maar binnen no-time gingen andere veteranen er ook mee aan de haal', zegt Penninga verbaasd.

Aan de andere kant van het land krijgt de 'Groningse' actie ook invulling.



Complimentenregen

De reacties zijn volgens de mede-initiatiefnemer niets dan positief. 'Er is vaak veel negativiteit rondom hulpverleners. Dat zie je nu wel met Rutte. Waar hij zegt dat hij vervelend volk in elkaar wil slaan, zeggen wij: deel maar gewoon een compliment uit aan de hulpverlening.'

Penninga bracht onder meer een bezoekje aan de politiepost in Delfzijl en de ambulancepost in Uithuizen. 'Op het briefje bij de taart heb ik gezet: dit is namens de mensen die het wel denken, maar niet zeggen. Dat dekt de lading volgens mij wel.'

