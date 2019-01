Uit heel Nederland helpen vrijwilligers bij opruimactie Noordpolderzijl

In de stromende regen, het water vloog horizontaal door de lucht, hebben een kleine honderd vrijwilligers deze zaterdag weer een stuk kust bij Noordpolderzijl schoongemaakt.

'Hartverwarmend om te zien' volgens directeur Niek Kuizenga van de Zeehondencrèche in Pieterburen die de schoonmaakactie coördineert. 'Er zijn mensen uit Brabant, uit Rotterdam. Uit heel Nederland komen mensen om te helpen met schoonmaken, en dat laat zien dat deze ramp heel Nederland raakt.'

Verwarring

Vrijdag ontstond er verwarring over de schoonmaakactie omdat er volgens de gemeente Hogeland wel 400 mensen konden komen opruimen, terwijl de Zeehondencrèche niet meer dan 40 mensen wenselijk achtte.

Uiteindelijk puilde de grote zaal van het Zielhoes in Noordpolderzijl bijna uit zijn voegen met zo'n 100 vrijwilligers die eerst een kop koffie en uitleg kregen voordat ze aan de slag gingen.

Warm aankleden

'Warm aankleden, niet de kwelders in gaan en vooral zoeken naar kleine stukjes plastic, want dat is op het ogenblik het grootste probleem' instrueerde Marcel Siegers van de Zeehondencrèche die het opruimen ter plaatse coördineert.

Een van de opruimers is Veerle Kafka uit Lelystad. 'Ik kom al sinds ik jong ben in het Waddengebied en wil graag iets terug doen om het weer schoon te maken', zegt ze.

Groep werd gesplitst

Omdat er zoveel vrijwilligers aanwezig waren werd de groep gesplitst om ook stukken dijk bij de Eemshaven en bij Delfzijl op te ruimen. Op alle plekken leverde de actie weer vele vuilniszakken vol plastic op.

Lees ook:

- Lees hier al onze berichtgeving over de containerramp