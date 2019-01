Groninger oud-wethouder Schuiling haalt uit naar de VVD

'Er moet bij de VVD iets grondig en drastisch veranderen.' Dat zegt de Groninger oud-wethouder Koen Schuiling vandaag in NRC.

De krant publiceerde vandaag een paginagroot artikel van Schuiling over de VVD, de partij namens wie hij op het ogenblik burgemeester van Den Helder is en de partij waarvoor hij acht jaar wethouder was in de stad Groningen.

Opzeggen van het partijlidmaatschap

Aanleiding voor het artikel is het opzeggen van het partijlidmaatschap van twee VVD burgemeesters de laatste maanden. In november burgemeester Marco Out van Assen en vorige week Don Bijl van Purmerend.

Volgens Schuiling symptomen van een breed gedragen ongenoegen binnen de partij over de koers van de Liberalen. Zoals de talloze integriteitskwesties die volgens Schuiling het gevolg zijn van 'een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken'.

Wethouder van 1998 tot 2006

Schuiling was van 1998 tot 2006 Wethouder van economische zaken en speelde daarvoor als fractievoorzitter van de VVD in de Groninger gemeenteraad een sleutelrol bij het wegsturen van de toenmalige burgemeester Hans Ouwerkerk naar aanleiding van de Oosterparkwijk rellen tijdens de jaarwisseling van 1997/98.

Volgens Schuiling is ook bij de afhandeling van het aardbevingsdossier in Groningen zijn partij fors te kort geschoten: 'opeenvolgende VVD-bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor dit dossier, maar het vertrouwen is na acht jaar weggeslagen', vertelt Schuiling in NRC.