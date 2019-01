Stadskanaal hijst geen regenboogvlag: gemiste kans?

Coalitiepartij SP en oppositiepartijen PvdA, D66, Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Betrokken zijn teleurgesteld dat de gemeente Stadskanaal deze week geen regenboogvlag heeft gehesen.

Dat melden de partijen in een gezamenlijk persbericht.

'Homohaatmanifest'

Veel andere gemeenten in de provincie lieten deze week wel hun solidariteit met de LHBTI-gemeenschap zien, naar aanleiding van de polariserende Nashville-verklaring.

In het oorspronkelijk Amerikaanse manifest worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen. Twee Groningse predikanten ondertekenden de verklaring in eerste instantie, maar trokken zich later terug.

SP: geen 'college-issue'

'Het is geen issue geweest in het college', zegt fractievoorzitter Machteld Luijken van coalitiepartij SP. 'Als partij denken wij daar gewoon anders over. Het is meer een fractie-issue dan dat het een college-issue is.'

Opmerkelijk is dat coalitiepartij SP gezamenlijk optrekt met de oppositiepartijen in het statement. 'Je kunt je afvragen waarom we dat doen, maar wij verschillen hierin gewoon duidelijk van mening met de andere partijen. Dit zeg ik als fractie, niet als coalitiepartner', besluit Luijken. Kortom: de coalitie is verdeeld.

Wat dat betreft zitten we hier in Stadskanaal in een soort Biblebelt Klaas Pals - fractievoorzitter D66 Stadskanaal

PvdA: ouderwets

'De provincie en andere gemeenten hijsen de vlag en wij moeten dat ook gewoon doen. In het provinciaal bestuur zitten ook Christelijke partijen, dat kan niet het probleem zijn', zegt Egbert Hofstra (PvdA). 'We moeten hierin niet neutraal willen blijven. Een paar jaar geleden bleven de winkels ook dicht op zondag, dat is ook niet meer zo. Tijden veranderen.' Volgens Hofstra is het onderwerp nog wel een debat waard in de eerstvolgende Knoalster raadsvergadering.

D66: conservatief

'Bijzonder', zegt Klaas Pals (D66). 'We hebben destijds samen met 20 Groninger gemeenten en de Provincie het Regenboogconvenant ondertekend. Als je het vervolgens in de lade douwt en niemand doet er wat mee, dan heeft het geen zin.' Hij vindt ook dat tijdens dit soort discussies de 'gelovige' partijen het te veel voor het zeggen hebben. 'Wat dat betreft zitten we hier in Stadskanaal in een soort Biblebelt.'

Gemeentebelangen: tegenstrijdig

Gemeentebelangen-fractievoorzitter Erik Bieze vindt ook dat de gemeente Stadskanaal de uitvoering van het Regenboogconvenant te wensen overlaat. 'Wij verbazen ons daar heel erg over.' Waarom het niet is gebeurd, weet hij niet. 'Maar het is een gemiste kans.'

Ook wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt liet deze week de regenboogvlag wapperen



Lokaal Betrokken: verkeerd signaal

'Ik begrijp niet dat de gemeente in dit soort zware onderwerpen neutraal blijft', zegt Jur Mellies, fractievoorzitter van Lokaal Betrokken. 'Mensen verwachten toch dat je met een standpunt komt.' Het liefst had hij gezien dat de gemeente zich fel tegen de Nashville-verklaring had gekeerd. 'Het werd helaas niet genoeg omarmd door alle partijen. Dat geeft een verkeerd signaal.'

Coalitiepartij VVD: vóórstanders niet uitsluiten

Hans Klopstra van collegepartij VVD benadrukt net als de SP dat het binnen het college geen issue is geweest. Hij vindt dat de gemeente Stadskanaal namens alle inwoners moet spreken, en dat 'er ongetwijfeld mensen tussen zullen zitten die vóór deze Nashville-verklaring zijn. Die mag je niet uitsluiten.'

In januari staan er geen raadsvergaderingen gepland in de Knoalster raad. Het is dus voorlopig even afwachten of de partijen er op terug zullen komen.

Overigens is Stadskanaal niet de enige gemeente waar de regenboogvlag niet omhoog ging; ook bij de gemeente Veendam bleef het stil.

