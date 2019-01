Expeditie Grunnen: oefent met het duo A37

Het dak ging eraf bij de opnames van Holland's Got Talent toen Edwin Geres en Appie Snippe begonnen te zingen. En dat hadden ze zelf totaal niet zien aankomen.

Het duo genaamd A37 vernoemd naar de A37 tussen Emmen en Hoogeveen treedt regelmatig op. 'Als we optreden dan hebben de mensen wat biertjes op, maar we waren eigenlijk wel benieuwd wat een jury ervan zou vinden.'

Chantal Janzen, Paul de Leeuw en Angela Groothuizen stemden ja voor het duo. De Amerikaanse Dan Karaty was iets minder enthousiast en zei nee. Toch is het duo door naar de volgende ronde. Dan moeten ze ervoor zorgen dat ze meer samen optreden in plaats van los van elkaar.

