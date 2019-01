Treinen tussen Groningen en Leeuwarden rijden weer normaal

Het treinverkeer in Friesland verloopt weer normaal. Spoorbedrijf Strukton heeft alle schade hersteld die vrijdagavond ontstond toen een trein tegen een vrachtwagen botste tussen Hurdegaryp en Leeuwarden

Dat meldt spoorbeheerder ProRail. NS laat weten dat de treinen weer volgens dienstregeling rijden. Dat geldt dus ook de treinen tussen Leeuwarden en Groningen.

Beschadigd door ongeval

Zowel het spoor als de spoorweginstallatie van de bewaakte overweg raakte fors beschadigd door het ongeval. Zes mensen, onder wie de machinist van de trein en de vrachtwagenchauffeur, liepen lichte verwondingen op.

De trein, die door de botsing ontspoorde, was zaterdagochtend alweer rechtgezet en weggesleept. Daarna bleek dat ook het spoor gehavend was geraakt en reparatie een groot deel van de dag in beslag zou nemen. Rond 16.30 uur zaterdagmiddag was de schade verholpen. Reizigers waren aangewezen op bussen.

De aanrijding gebeurde op het terrein van FrieslandCampina. In de tank van de vrachtwagen zat melkpoeder. De oorzaak van de botsing is nog onbekend.

