Uitslaande brand in garageboxen in Blijham

Meerdere garageboxen staan zaterdagavond in brand aan de Hoofdweg in Blijham.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. Getuigen melden dat er verschillende explosies waren te horen.

NL-alert

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd waarin hiervoor wordt gewaarschuwd.

Asbest vrijgekomen

Bij de brand is asbest vrijgekomen. 'Deze is waarschijnlijk in de directe omgeving verspreid. Wij zorgen dat dit wordt opgeruimd', schrijft de brandweer.

Omwonenden krijgen van de brandweer informatie over hoe met het asbest omgegaan moet worden. 'Ons advies voor nu: laat het liggen.'

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de brandweer zijn er geen mensen of dieren gewond geraakt door de brand.