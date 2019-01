Jonge Rienk Mast leidt Donar naar zege tegen BAL Weert

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond met 101-67 gewonnen van BAL Weert. Bij rust had Donar een 48-27 voorsprong.

Donar blijft na de zege op de vierde plaats staan in de Dutch Basketball League met 26 punten uit 17 wedstrijden.

Donar begon sterk

Donar begon sterk aan de wedstrijd en nam in het eerste kwart een 22-5 voorsprong, mede dankzij driepunters van Lance Jeter en Rienk Mast. Aan het slot van het eerste kwart verslapte het spel van de Groningers wat en wist BAL terug te komen tot 24-13.

In het tweede kwart vergrootte Donar gestaag de voorsprong. Met mooie scores van Shane Hammink en Drago Pasalic werd de pauze bereikt met de 48-27 ruststand.

Verschil bleef hangen

In het derde kwart slaagde Donar er niet in verder weg te lopen bij de tegenstander uit Weert. Ondanks driepunters van Jason Dourisseau en Mast bleef het verschil hangen rond de twintig punten, mede dankzij drie rake driepunters van Ivan Simic.

Mast liet in het laatste kwart zien ook over een prima driepuntsschot te beschikken. Zelfverzekerd schoot de man van de wedstrijd diverse keren raak vanachter de driepuntslijn en zorgde er zo voor dat Donar met 101-67 wist te winnen. Mast was ook topscorer met 30 punten. Tim Hoeve zorgde met een rake vrije worp voor het 100e punt van Donar.

Donar Fanshop

Voorafgaande aan het duel tegen BAL Weert werd in MartiniPlaza de Donar Fanshop geopend door coach Erik Braal en aanvoerder Jason Dourisseau. Donar is daarmee de eerste basketbalvereniging in Nederland met een eigen fanshop.

Komende maandag is de eerstvolgende wedstrijd van Donar. Dan komt in de kwartfinale van de beker New Heroes/Den Bosch op bezoek in Groningen.