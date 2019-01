TLC wint 33e editie van het Leekster Voetbalgala

TLC heeft de 33e editie van het Leekster Voetbalgala gewonnen. In de finale tegen Marum werd het 1-1, maar na strafschoppen won Leek uiteindelijk met 3-2.

Menno Tjoelker was de maker van de beslissende penalty. TLC-doelman Erwin Heidinga pakte meteen de eerste strafschop van Marum, waarna Noël Kailola wild gebarend en in zichzelf vloekend terug naar de middenlijn liep. Hij kreeg ondertussen de hoon over zich heen van de grote supportersschare van TLC.

Over en weer

De eindstrijd werd opgebroken door Delano Dussel. Hij draaide handig weg bij zijn tegenstander en schoof de bal beheerst achter de keeper van Marum. Daarna werd het een echte finale, met kansen over en weer. Jasper Siepelinga zorgde voor de gelijkmaker in een uitverkocht sportcentrum in Leek.

Appeltje schillen

De winnende trainer Wander Balkema genoot zichtbaar van de prestatie van zijn team. Zeker omdat het dit jaar wel lukte om de titel te pakken.

'Vorig jaar verloren we de finale van VEV '67. Ik had ze graag opnieuw als tegenstander gehad. We hadden nog een appeltje te schillen, maar helaas voor hun vlogen zij er al in de kwartfinale uit.'

Alle lof

Matchwinner Tjoelker werd het meest omhelsd in het feestgedruis na afloop. 'Als je scoort dan weet je dat je hebt gewonnen. Ook alle lof voor onze keeper die de eerste strafschop heel goed pakte. Het is een loterij, maar we hebben terecht gewonnen vind ik', stelde Tjoelker.

Hij deelde zelf ook nog een compliment uit aan de supporters van TLC. 'Zij staan hier gewoon drie wedstrijden lang 25 minuten te zingen. Daar doe je het voor.'

Talenten

Het talententeam van Nieuw Roden won het vrouwentoernooi. Ze versloegen EKC (Eenrum Kloosterburen Combinatie) na strafschoppen. De stand na twintig minuten was 1-1.

Lees ook:

- VEV'67 wint 32e editie van het Leekster Voetbalgala