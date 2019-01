Containerbergingsschip schuilt in de Eemshaven vanwege slecht weer op zee (update)

Het schip Atlantic Tonjer (Foto: Atlantic Marine and Aviation/Youtube)

Het bergingsschip 'Atlantic Tonjer' ligt in de Eemshaven te wachten tot de zee boven Rottumerplaat rustig genoeg is om te starten met het bergen van de eerste container.

Zaterdag was het al de bedoeling dat het schip zou beginnen met bergen in de Eemsgeul. Slecht weer op de plek van de eerste containers gooide roet in het eten, waardoor het schip tijdelijk uitweek naar de Eemshaven.

Voorlopig nog geen actie

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het weer ook maandag te slecht om te kunnen beginnen. 'Golven en de wind zijn zodanig sterk dat we de containers niet kunnen bergen. We willen het wel veilig doen.'

Als de omstandigheden het toelaten gaat de Atlantic Tonjer dinsdag naar zee om met de berging van de eerste van de in totaal 238 containers die inmiddels op de zeebodem gelocaliseerd zijn te beginnen.

80 bij 18 meter

De Atlantic Tonjer is een zogenaamd 'offshore support vessel', een schip dat is ontworpen voor werkzaamheden bij olieplatforms op zee. Het schip is 80 meter lang en 18 meter breed.

Voor op de boeg heeft het een platform waar helikopters kunnen landen en op het achterdek bevind zich een 50-ton kraan om de containers van de zeebodem te tillen.

Bekijk hier het schip van binnen en buiten



Op het achterdek is zo'n 500 vierkante meter bergruimte beschikbaar voor de opgetakelde containers, zodat het schip niet met iedere geborgen container terug naar de haven moet.

Dit bericht is aangevuld met toelichting van een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

