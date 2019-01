Café Hammingh voorlopig dicht: 'Een spookachtige gang van zaken'

Café-restaurant Hammingh aan het Reitdiep in Garnwerd heeft de deuren gesloten, naar eigen zeggen wegens privéomstandigheden. 'Dat is heel erg zwaar', zegt de emotionele exploitant Sander Vrieling.

'De definitieve keuze is vrij recent', vervolgt hij. 'Als je zo'n conclusie moet trekken, is dat voor iedereen zwaar. Het is een prachtig bedrijf, we zijn het uit liefde begonnen.'

Bekendheid

Met het café-restaurant herbergt Garnwerd één van de meest bekende horecagelegenheden van de provincie Groningen. Het is onder meer een gewilde trouwlocatie.

Vrieling werkt aan een overname van het café. Er lopen volgens hem gesprekken met één serieuze kandidaat. Tot de overname rond is, blijft het pand 'in ieder geval voor twee weken' gesloten. 'Er komt natuurlijk best wel wat negatieve energie bij kijken', zegt de exploitant.

Ik word vanuit Garnwerd door allerlei mensen gebeld, die bijvoorbeeld een bruiloft hebben. Zij willen weten hoe het zit. Matthijs van der Ploeg - Pandeigenaar Café Hammingh

Niet geheel onverwacht

De sluiting heeft tot gevolg dat tien personeelsleden werkloos thuiszitten. 'Ze vinden het heel jammer om niet meer met ons samen te werken. Voor ons is dat een groot compliment.'

Volgens Vrieling kwam het besluit tot sluiting van het pand niet onverwacht voor het personeel. 'Ze merken natuurlijk dat er wat speelt.'

Verbouwing

Het historische pand heeft net een verbouwing achter de rug. Het restaurant is naar de bovenverdieping verplaatst. 'Dat gedeelte is echt heel mooi geworden. Wat er nu staat, dat kan al gewoon een hele goede tent zijn.'

Ondanks de recente ingreep verwacht de exploitant dat er nog meer verbouwd zal moeten worden. 'In ieder geval aan de keuken. En er moeten nog wat kleine dingetjes gebeuren in het restaurant.'

De toelichting die zowel op de website als de Facebookpagina van Café Hammingh staat.



Spookachtig

Voor pandeigenaar Matthijs van der Ploeg komt de sluiting volledig uit de lucht vallen. 'Onbegrijpelijk. Het is toch zo, dat als je iets huurt en dat lukt niet meer, dat je dan de eigenaar belt?'

'Het is een hele vreemde, spookachtige gang van zaken', vervolgt hij. 'Ik word vanuit Garnwerd door allerlei mensen gebeld, die bijvoorbeeld een bruiloft hebben. Zij willen weten hoe het zit.'

Ik hoop dat dit goedkomt, en dat ik snel hoor hoe de vlag erbij hangt Matthijs van der Ploeg - Pandeigenaar Café Hammingh

Overnamekandidaat

Volgens Van der Ploeg heeft Vrieling hem verteld dat de overnamekandidaat hem zou bellen. 'Dat is tot op heden niet gebeurd. Ik hoop dat dit goedkomt, en dat ik snel hoor hoe de vlag erbij hangt.'

Over Vrieling is Van der Ploeg duidelijk: 'Ik heb hem daar maar één of twee keer gezien.' Hij hoopt dan ook dat de nieuwe eigenaar iemand is die dagelijks persoonlijk betrokken is bij het café. 'Het lijkt me wel dat de eigenaar er deel van uit moet maken.'

Planning

De exploitant laat weten dat er geen enkele bruiloft meer op de planning staat. 'Er staat eind deze maand nog wel één groot evenement gepland. We gaan er alles aan doen om dat gewoon door te laten gaan.'

Stokje overnemen

Per 1 februari kwam het café in handen van het eigenaarsduo Frans Verhage en Sander Vrieling. Zij namen het stokje over van Margriet van der Spek en Bert Lange, die het na 25 jaar voor gezien hielden.

