Eigenaar afgebrande garageboxen: 'Ik dacht, ik krijg een hartinfarct'

Het was voor eigenaar Teelko Koolhof van de garageboxen in Blijham enorm schrikken toen hij zaterdagavond de vlammen uit zijn pand zag slaan. 'Ik heb al last van mijn hart. Ik dacht: nu krijg ik een hartinfarct.'

'Ik bracht mijn zoon naar een kameraad en ik rijd hier langs en zag allemaal brandweer- en politiewagens staan,' vertelt Koolhof. 'Ik schrok me rot, zoveel vuur en rook. Echt verschrikkelijk.'

'Boem boem boem'

Ook buren Henk en Ge Smit hebben alles meegekregen. 'Ik was in de keuken aan het eten toen ik het in de fik zag staan,' vertelt Henk Smit. 'Plotseling hoorden we "boem boem boem". Een explosie. Ik denk dat het zuurstofflessen zijn geweest.'

Tuintje

De 85-jarige man maakt zich nog het meeste zorgen om zijn tuintje. 'Omdat er asbest is vrijgekomen en mijn tuintje hiernaast ligt, is dat nu ook afgesloten,' vertelt Smit bezorgd. 'Mijn tuintje is mijn lust en mijn leven. Ik verbouw onder andere aardappelen en aardbeien. Alles moet nu weggehaald worden.'

Verzekering

Wat precies de oorzaak van de brand is geweest, is nog niet bekend. 'Wat ik wel weet is dat ik achter de verzekeringen aan moet', zegt eigenaar Koolhof. 'Mensen huren dit van mij. We moeten nu zien hoe het verder gaat.'

