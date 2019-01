Bayern München verslaat de FC en wint Eurocup Delfzijl

Bayern München heeft de zevende editie van het indoor jeugdvoetbaltoernooi Eurocup Delfzijl gewonnen. In de finale werd FC Groningen verslagen: 2-3.

De finale ontbrandde meteen, want na twee minuten spelen stond het al 1-1. Adin Licina zette de Duitsers op voorsprong, maar Mark Hoekstra maakte vrijwel meteen gelijk namens de FC. Victor Knecht zette Bayern nog voor rust op voorsprong: 1-2.

Na rust was het Yénio Holder die FC Groningen weer op gelijke hoogte bracht. Lang duurde de Groningse vreugde niet, want een minuut later sloeg Knecht opnieuw toe namens de Duitsers. Die treffer kwam de FC niet meer te boven.

Toernooivoetballers

FC Groningen groeide gaandeweg het toernooi. De FC ging met een derde plek in de poule als outsider naar de kwartfinale. Daarin werd het Braziliaanse Fortaleza na strafschoppen verslagen.

In de halve finale werd ook Ajax vanaf de stip uitgeschakeld. In de groepsfase bracht FC Groningen de Amsterdammers ook al een nederlaag toe. Desondanks werd Ajax groepswinnaar.

Titelhouder sneuvelt

Chelsea, dat het toernooi vorig jaar won, werd vijfde in de poule en plaatste zich niet voor de kwartfinale. Uiteindelijk werden The Blues negende door een 5-1 zege op PSV.

City valt tegen

Ook de andere Engelse deelnemer, debutant Manchester City, stelde teleur. De Engelsen verloren al hun wedstrijden. De groepsfase kreegt City in vijf duels liefst 35 goals tegen. In de strijd om de elfde plek was het Regioteam met 6-1 te sterk.

Chinonso Chibueze van Chelsea werd topscorer van het toernooi. Zijn ploeg won tevens de sportiviteitsprijs. FC Groningen-doelman Finn van Dijk werd keeper van het toernooi, Ruan Batista (Fortaleza) werd verkozen tot de beste speler.

De top-5 van Eurocup Delfzijl

1. Bayern München

2. FC Groningen

3. KRC Genk (Bel)

4. Ajax

5. AZ Alkmaar



