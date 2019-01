Doan wint met Japan ook tweede groepswedstrijd Asia Cup

Ritsu Doan heeft met Japan ook de tweede groepwedstrijd in de Asia Cup gewonnen. Oman werd met 1-0 verslagen.

Doan stond in de basis en werd zes minuten voor tijd gewisseld. Na dik een half uur spelen kreeg de FC Groningen-speler een gele kaart.

Volgende ronde lonkt

Met zes punten uit twee duels is Japan koploper in de groep. Hierdoor is Doans ploeg zo goed als zeker van de volgende ronde. Bij winst van Oezbekistan op Turkmenistan is dit zondag later op de dag al het geval.

Donderdagmiddag speelt Japan de laatste groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Doan mist hierdoor sowieso de seizoenshervatting van FC Groningen tegen Heracles Almelo. Ook PSV-uit (27 januari) staat voor Doan door de goede prestaties op de tocht.

