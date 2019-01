Lycurgus lijdt zeldzame nederlaag tegen Orion

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zondagmiddag in eigen huis verrassend verloren van de nummer drie van de eredivisie, Achterhoek Orion. Het werd 1-3.

Lycurgus-coach Arjan Taaij liet de volgende spelers aan wedstrijd beginnen: Sam Gortzak, Wytze Kooistra, Erik van der Schaaf, Frits van Gestel, Chris Voth, Niels de Vries en Hossein Ghanbari.

De Groningse oefenmeester wisselde meerdere malen in de hoop daarmee het tij te keren. Maar het mocht niet baten. De setstanden in het Alfa-college Sportcentrum waren: 20-25, 25-21, 23-25, 20-25.

Sliedrecht

Zaterdag werd de nummer twee van de ranglijst, Sliedrecht Sport, nog wél verslagen in eigen huis. Dat was tot zondag de enige ploeg die wist te winnen van Lycurgus dit seizoen. In Sliedrecht werd het eerder dit seizoen 3-0.

Koploper

Lycurgus blijft wel koploper in de eredivisie met 33 punten uit 13 wedstrijden. Sliedrecht en Orion hebben beide 32 punten uit 14 duels.

Dynamo

De volgende wedstrijd van Lycurgus is op zaterdag 19 januari in Apeldoorn tegen Draisma Dynamo.