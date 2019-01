Dit mag je volgens Inge van Calkar niet missen op ESNS

De Groninger binnenstad staat vanaf woensdag weer in het teken van Eurosonic Noorderslag (ESNS). Met 350 bands en artiesten is kiezen bijkans onbegonnen werk. Zangeres Inge van Calkar helpt een handje.

'Voor mij is ESNS een leuk feestje. Maar wel een belangrijk feestje,' vertelt Inge voorafgaand aan het festival. 'Het is een showcasefestival waar je je moet presenteren.'

Met haar band speelde Inge meerdere keren op Grunnsonic, het festival voor artiesten die niet voor ESNS zijn geselecteerd. 'Dit jaar ben ik supertrots, want na een succesvol jaar sta ik nu ook nog eens op het grote podium op de Grote Markt, samen met onder meer Douwe Bob.'

Op ESNS spelen een paar honderd bands die je onmogelijk allemaal kunt gaan zien. Hier drie tips van Inge van Calkar:



Tip 1: EUT

'Mijn eerste tip is de Nederands band EUT. Het is een jong bandje uit Amsterdam. De zangeres staat met heel veel energie op het podium. Ze maken alternatieve popmuziek, daar hou ik van.'

EUT speelt op donderdag op Eurosonic.



Tip 2: Michelle David and the Gospel Sessions

'M'n tweede tip is Michelle David and the Gospel Sessions. Ik heb ze nooit live gezien maar zag ze op tv en ik ken toevallig de drummer. Het is een enorm spektakel, ze brengen een soort hedendaagse gospel en ze staan net als wij op Eursonic Air.'

Michelle David and the Gospel Sessions is donderdagavond gratis te zien op Eurosonic Air op de Grote Markt.



Tip 3: Famke Louise

'Mijn laatste tip is er eentje waar ik erg nieuwsgierig naar ben: Famke Louise. Ik zag de documentaire over haar en dacht: die mag ik wel. Haar muziek is niet direct mijn ding maar ik ga gewoon kijken en laat me door haar verrassen.'

Famke Louise speelt zaterdagavond op Noorderslag in De Oosterpoort.





Popprijs

Tot slot: wie gaat er dit jaar aan de haal met de Popprijs? 'Dat moet je me echt niet vragen…. nou, vooruit, Kraantje Pappie….'

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=nMqaGQpbiVQ



Inge van Calkar speelt zaterdagmiddag op het gratis toegankelijke Eursonic Air op de Grote Markt.

