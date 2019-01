Deadlinestress voor aanleg snel internet: 'Het wordt krap'

Het is onzeker of Rodin Broadband erin slaagt om de deadline voor het aanleggen van snel internet te halen.

De partij kreeg de aanbesteding voor het aanleggen van snel internet in de dunbevolkte gebieden van onze provincie toegewezen.

Nog tien maanden

In de subsidievoorwaarden is daarin wel afgesproken dat het project binnen twee jaar na start van de subsidieverlening moet zijn voltooid. In de praktijk betekent dat het netwerk van Rodin er eind november van dit jaar door de hele provincie moet liggen.

De daadwerkelijke uitvoering gaat nu beginnen Jan Peter de Groot - Rodin Broadband

'Dat wordt spannend', erkent directeur Jan Peter de Groot, tegenover Provinciale Staten. De Groot geeft aan dat hij in de voorbereiding vertraging heeft gehad, waardoor het bedrijf eigenlijk nu pas kan starten met de daadwerkelijke aanleg van het netwerk.

'In de voorbereidingen zijn we al een tijd bezig', aldus De Groot. 'Maar de daadwerkelijke uitvoering gaat nu beginnen. Het wordt een gigantische klus om de deadlines te halen.'

Om die deadlines te halen heeft Rodin naar eigen zeggen het aantal mankrachten opgeschaald.

'Het wordt krap'

Zo heeft het bedrijf een aantal overeenkomsten gesloten met een aannemer en een bekabelaar. 'We hebben een behoorlijke organisatie neergezet. Samen met de aannemers denken we dat dit een realistisch tijdsbestek is. Maar het wordt krap, dat klopt.'

