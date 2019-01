Expeditie Grunnen op de tamboerijn

Muziekvereniging Voorwaarts in Veendam repeteert voor hun optreden Brass & Brel van volgende maand. Presentator Ronald Niemeijer pakt stiekem de tamboerijn en probeert mee te spelen.

In Delfzijl is het héél spannend tijdens de Eurocup als de finale van FC Groningen tegen FC Bayern München wordt gespeeld. Uiteindelijk wint FC Bayern München met 3-2 en is de teleurstelling groot bij FC Groningen. Maar ze hebben het erg ver geschopt.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Regen in Hoogezand

- Eigenaar afgebrande garageboxen: 'Ik dacht, ik krijg een hartinfarct'

- Barrel Challenge in aantocht in Oude Pekela

- Oma Marie Schrör is 95 jaar geworden en viert dat in Haren

- En nog veel meer

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

