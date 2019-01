Slotfase nekt hockeysters GHHC tot twee keer toe

De hockeysters van GHHC hebben op derde speeldag van de zaalcompetitie één punt behaald. De wedstrijd tegen koploper HDM ging verloren (4-2). Tegen Oranje Rood werd het 3-3.

Tegen HDM mocht GHHC lang hopen op een punt bij de stand 2-3, maar in de slotfase sloeg de koploper alsnog toe. Noor Hakker en Annemiek Rijling-Brand scoorden namens

De eerste wedstrijd tegen HDM eindigde 4-2 verlies. GHHC bleef lang in de race tegen de koploper, kreeg kansen, maar moest aan het slot toch de 4-2 toestaan van HDM. Doelpunten van GHHC Noor Hakker en Annemiek Rijling-Brand.

Winst glipt weg

Het venijn zat ook tegen Oranje Rood in de staart. Tot drie keer toe kwam GHHC op voorsprong. In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg de tegenstander, die de keepster had ingeruild voor een extra veldspeler, alsnog langszij via een strafcorner. Jorien Wuremeus Buning en opnieuw Brand-Rijlin en Hakker scoorden.

GHHC staat vierde

Na de derde competitiedag staan de dames van GHHC op de vierde plek. Deze plek geeft aan het einde van de rit recht op rechtstreekse handhaving.

Lees ook:

- GHHC slaat terug met twee overwinningen

- GHHC start zaalcompetitie met dubbele nederlaag