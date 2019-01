Geuko (6) reist 28 februari naar Amerika voor acht weken behandeling

Na jarenlang wachten is hij er: dé datum waarop de zieke Geuko (6) naar het Amerikaanse Baltimore gaat voor een behandeling. Op 28 februari gaat het gebeuren.

Geuko is grotendeels verlamd vanwege een virus dat zijn ruggenmerg aantast. Zelfstandig ademen kan hij niet. Een intensieve behandeling in Amerika zou ervoor kunnen zorgen dat hij dit uiteindelijk wel kan.

Geuko gaat met zijn vader Gert Jan acht weken lang naar Amerika. Dat dit kan 'voelt lekker', aldus Gert Jan. 'In maart moet hij in een kliniek zijn waar hij door allerlei therapeuten wordt geholpen. Ze doen daar een soort zenuwtest. Ik zit in een hotel vlakbij en blijf altijd bij hem.' In totaal duurt het traject een half jaar.

'Je Geld of Mijn Leven'

Lange tijd probeerden zijn ouders op allerlei manieren geld in te zamelen voor de behandeling die niet wordt vergoed. Vorige maand kwam de ziekte van Geuko naar voren in het EO-programma 'Je Geld of Mijn Leven'. Binnen een dag werd via donaties het benodigde bedrag binnengehaald.

Bekijk hier hoe in huize Van Lang werd gereageerd op de stroom aan donaties



Lees ook:

- Paspoort voor Geuko: 'Dit is een beloning voor het vechten'

- Geld voor Geuko is binnen: 'We hebben de champagne opengetrokken'