Sluitstuk windmolenprotest Meeden: 'Het wordt héél spannend'

Een spannende periode voor tegenstanders van het windpark aan de N33. Over twee weken dient het sluitstuk in het protest: de zitting bij de Raad van State. 'Na die zitting stopt het voor ons, dan kunnen we niet meer verder'.

Vastberaden en strijdlustig doet Lies Zondag het woord in haar achtertuin. Op zo'n 800 meter achter haar boerderij moeten 200 meter hoge windmolens verrijzen. Een schrikbeeld voor Zondag. Ruim tien jaar lang voerde ze het protest tegen de windmolens aan, als voorzitter van Tegenwind N33.

Tien jaar juridische strijd

28 januari komt er een einde aan de jarenlange juridische strijd. De Raad van State neemt de door Tegenwind N33 aangespannen procedure dan in behandeling. Drie dagen heeft de hoogste bestuursrechter er voor uitgetrokken.

De spanning neemt toe bij Zondag. Ze vindt het moeilijk om in te schatten welke kant het muntje opvalt. 'Als je het mij persoonlijk vraagt, dan twijfel ik inmiddels een beetje aan het rechtssysteem in Nederland. Dat zou niet zo moeten zijn, maar dat is zo gegroeid. In al die jaren dat we gevochten hebben, zijn voor ons onbegrijpelijke besluiten genomen.'

Hoop

Toch put ze hoop uit een vergelijkbare zaak. In december vorig jaar vernietigde de Raad van State de plannen voor de uitbereiding van het windpark bij Delfzijl. De molens zorgden voor te veel lawaai en slagschaduw, oordeelde de raad.

'Dat biedt houvast', zegt Zondag. 'Het park is afgeschoten op punten die ook belangrijk zijn voor onze zaak. We blijven hoop koesteren uit wat daar is gebeurd.'

'Geen draagvlak voor dit park'

Zondag gaat 28 januari met een bus vol medestanders naar Den Haag. 'Het voelt goed dat er na al die tijd nog steeds mensen zijn die vertrouwen hebben dat de plannen niet doorgaan.'

'We willen de rechters duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor deze windmolens in dit gebied. En dat kunnen we het beste doen met zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune.'

Weken wachten

De zitting zelf duurt drie dagen. Twee daarvan blijft Zondag in Den Haag, om de zaak op de voet te kunnen volgen. Daarna begint het wachten. De Raad van State mag zes weken doen over de uitspraak.

Of de windmolens er nou komen of niet, hoe dan ook komt er een einde aan een vermoeiende en intensieve periode voor Zondag. 'Het neemt je leven over, dat meen ik.' Na de uitspraak houdt ze het dan ook voor gezien.

'Het kan zijn dat stichting Tegenwind N33 wordt opgeheven, dat weet ik niet. Maar als ze doorwillen zullen ze het zonder mij moeten doen'.

Lees ook:

- Provincie zet deur voor grote windparken verder open

- Dossier: ?Windmolens en windparken in Groningen