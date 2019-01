Lopend Vuur: Roken doe je niet langs de sportvelden

Bij steeds meer sportverenigingen mag je langs de lijn niet meer roken. Het Dagblad van het Noorden meldt dat op basis van een inventarisatie van de Hartstichting.

Daaruit blijkt dat in Groningen 28 sportclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij zijn. In Drenthe zijn dat er 32. Het gaat met name om clubs in de grotere kernen.

Roken en sportief bezig zijn lijkt ook een tegenstelling. Toch mag je ook op de tribune bij FC Groningen gewoon nog een sigaret opsteken. Maar is het ook normaal om dat te doen als je als ouder naar een wedstrijd van je kind staat te kijken?

