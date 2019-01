Helft leden Raad van Commissarissen vliegveld Eelde opgestapt (update)

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde is in één klap gehalveerd. Twee leden zijn opgestapt.

Frits Doddema is één van hen en bevestigt het nieuws. Reden is een verschil van inzicht over de toekomst van het vliegveld. Gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen werd zondagavond per mail op de hoogte gebracht.

Hij noemt het nieuws 'een volslagen verrassing' en wil tekst en uitleg. 'Heel vervelend. De luchthaven staat voor een stevige uitdaging', zegt Brouns. 'Daar kunnen we iedereen heel hard bij gebruiken. We moeten er nu achter komen waar men een verschil van inzicht over heeft.'

Vertrek Nordica

Groningen Airport Eelde verkeert in zwaar weer, luchtvaartbedrijf Nordica heeft de lijndiensten naar Kopenhagen en München eind vorig jaar geschrapt.

'Goed nieuws' op komst

Wel is er deze maandag een persconferentie op het vliegveld, waar 'goed nieuws' wordt beloofd. Brouns, namens de provincie een van de aandeelhouders van het vliegveld, is nog niet op de hoogte van het nieuws dat daar bekendgemaakt wordt.

'Inhoudelijk kan ik daar dus ook nog niks over kunnen zeggen. Maar ik had mij kunnen voorstellen dat de aandeelhouders vooraf geïnformeerd waren...'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Patrick Brouns.

