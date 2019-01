Minister Wiebes opnieuw op bezoek in onze provincie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken brengt vandaag een bezoek aan onze provincie. 'Hij heeft een bomvol programma', zegt verslaggever Sven Jach. 'Hij komt hier vooral om zich weer te laten informeren.'

Wiebes begint zijn bezoek op kantoor bij de Nationaal Coördinator Groningen, vervolgens praat hij op het provinciehuis met onder meer de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad.

In gesprek met bewoners

Vervolgens reist Wiebes verder de provincie in, met onder meer een bezoek aan Appingedam op het programma. Daar gaat hij in gesprek met bewoners.

Kamerdebat

Woensdagmiddag wordt er in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over de versterkingsoperatie in het bevingsgebied. 'We weten dat de minister zich graag laat zien, voorafgaand aan een Kamerdebat', zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging.

'Zodat hij in elk geval het beeld kan scheppen dat hij met elke partij in Groningen van mening en gedachten heeft gewisseld. Maar we weten niet wat dat doet met z'n beleid. Ik denk onderhand dat Groningen en de Groningers genoeg gehoord zijn, maar er wordt niet genoeg geluisterd. En er wordt te weinig actie ondernomen.'

