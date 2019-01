Rondje Groningen: Niet ei maar eierbal met meeste likes? Yes, we can!

Rondje Groningen schiet vandaag alle kanten op. Van een zeehond met zwemdiploma's naar een oprukkende moshommel. En van een veel geliket ei naar een topscorende materiaalman. Ga er maar eens lekker voor zitten.

1) We like

Niet een foto van een hoogzwangere superster, maar een foto van een ei heeft de meeste likes via Instagram. Dat ei kan wel een filtrtje gebruiken en niet vergeten op de like-knop te drukken!

2) Overal plastic

Als je de afgelopen dagen rommel hebt opgeruimd aan onze waddenkust, dan herken je dit vast wel.

3) Jolly good

Maar er is ook positief nieuws, want herinner je je Jolly nog? Ze werd vorige maand gevonden tijdens een storm met de navelstreng nog aan haar buik. Inmiddels is ze met vlag en wimpel geslaagd voor al haar zwemdiploma's en kan ze zelfstandig vis eten.

4) Topscorende materiaalman

Amateurclub DZOH met 'onze eigen' Martin Drent als hoofdtrainer, is begonnen aan een trainingskamp in Marbella. En: what happens in Marbella, stays in Marbella. Maar deze openbaring kunnen we je toch niet onthouden.

5) In de put

Vanmorgen in de spits ook stilgestaan op de Eendrachtskade in Stad? Dit was de reden.

6) Rijdende sauna

Maar: in de trein was het ook geen pretje.

7) Moshommel maakt comeback

In 2007 zijn nog twee exemplaren waargenomen, maar daarvoor stammen de laatste waarnemingen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Dankzij allerlei maatregelen duikt het beestje nu weer geregeld op in onze provincie.

8) Dipje

Dit zijn van die deprimerende ontdekkingen op een druilerige maandagmorgen.

9) Is die G in RUG van Groningen of Den HaaG?

Een congres van de Rijksuniversiteit Groningen in... huh? Den Haag?

10) Bowie even terug in Groningen

Het is alweer drie jaar geleden dat David Bowie overleed. Precies op het moment dat er een grote Bowie-tentoonstelling was in het Groninger Museum. Oud-Bowie-bandleden komen nu naar Stad om zijn muziek te vieren. Dus: put on your red shoes and dance the blues.

11) Toch nog winter?

Heb jij de eerste (natte) sneeuw gezien vandaag?

12) Helpende hand

Was het natte sneeuw of gladheid? Of iets anders? Hoe dan ook, de oma van Kromo raakte zondag van de weg, maar werd goed geholpen door een omstander, zo meldt kleindochterlief. Hulde.



13) Coole kleuren

We sluiten in ieder geval af met een prachtige winterse foto.



