Het 'OV-toppertje' biedt Groningers de kans om goedkoop te reizen

Inwoners van Groningen kunnen de komende weken met fikse korting een OV-chipkaart kopen. 'Zo hopen we voor bepaalde mensen de drempel weg te nemen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper.

De chipkaart is tijdelijk 2,50 euro in plaats van 7,50. Deze korting geldt ook in Friesland en Drenthe.

Voordelig

Gräper, die de kaart presenteerde op het hoofdstation in Groningen: 'Het is een actie om mensen in het noorden kennis te laten maken met het OV. Met deze chipkaart kun je met korting het kortingsabonnement Dalvoordeel Noord-Nederland aanschaffen. Daarmee kun je met 40 procent reizen in Nederland, buiten de spits.'

Drempel

'We hebben ervaren dat de aanschaf van een OV-chipkaart voor veel mensen een drempel is', vervolgt de gedeputeerde. 'Hiermee proberen wij die drempel weg te nemen. Mensen die het concept wat ingewikkeld vinden, zich afvragen hoe het nou precies zit, hopen we het wat makkelijker te maken.'

Contant

Daarbij: 'Des te meer mensen een OV-chipkaart aanschaffen, des te minder geld aanwezig is in de bus', aldus Gräper. En dat is volgens haar een goede ontwikkeling. In een deel van de bussen in de provincie kan namelijk alleen nog gepind worden, en wordt contant geld niet meer geaccepteerd.

De OV-chipkaart is verkrijgbaar via de website van het OV-toppertje.

