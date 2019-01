Actievoerders laten zich horen tijdens bezoek van minister Wiebes

Een aantal inwoners van het bevingsgebied grijpt het bezoek dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan onze provincie brengt aan, om hun onvrede te uiten.

Zo hangen er bij de kerk in Zeerijp spandoeken. Al staat het dorp, waar op 8 januari vorig jaar een beving van 3.4 op de schaal van Richter was, niet op het programma van Wiebes.

'Daarom gaan we naar Loppersum toe', zegt Jeroen Jonkers, een van de initiatiefnemers.

'Als een tornado het dorp in'

'Vorig jaar kwam Wiebes een paar dagen na de beving als een tornado Zeerijp binnengelopen', zegt Jonkers. 'Hij ging in het dorpshuis in gesprek met Rodenboog (toenmalig burgemeester van Loppersum - red.) en Alders (toenmalig Nationaal Coördinator Groningen - red.), maar niet met ons als bewoners. We willen ons nu toch graag even laten zien en horen.'

Meer protest

De spandoeken in Zeerijp - met teksten als 'Kerk kapot, Wiebes sloper van Groningers' - zijn niet de enige vorm van protest. In Loppersum staan vuilcontainers langs de weg met de kreet 'Wiebes behandelt ons als vuilnis'.

Via Twitter wordt opgeroepen om Wiebes 'met toeters en bellen' te onthalen als hij rond het middaguur het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen in Appingedam bezoekt.

Dat leidt tot rumoerige taferelen zegt verslaggever Sven Jach. 'Zo'n dertig à veertig actievoerders maken veel lawaai. De boeren hebben zich er inmiddels bijgevoegd. met zo'n zeven trekkers.'

'Wij zijn hier als ondersteuning voor de rest van de actievoerders. De hele versterkingsoperatie moet sneller op gang gezet worden', aldus een van die boeren.

