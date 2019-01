Brandstichtende ex komt voorlopig niet vrij

Een 52-jarige man uit Westerwolde die wordt verdacht van brandstichting, moet in de cel blijven tot zijn strafzaak in april dient. Dat oordeelde de rechtbank maandag tijdens een korte voorzitting.

De man zou op 25 september vorig jaar 's avonds brand hebben gesticht in de woning van zijn ex aan de Westerkamp in Sellingen. Die brand zou zijn ontstaan doordat de man de vulling van een kussen aanstak. Toen de brandweer kwam, stonden de bewoners veilig buiten.

In de bossen slapen

In eerste instantie bekende de man tegenover de politie, maar trok zijn verklaring later weer in.

'Geen wonder dat hij bekende', zei de raadsman. 'Hij sliep eerder noodgedwongen een nacht in de bossen in de vrieskou in Tynaarlo, omdat hij geen geld had om ergens anders te slapen. Bij verhoor op het bureau had mijn cliënt al dagen niets gegeten en was hij oververmoeid.'

Geschokte rechtsorde

Het verzoek van de raadsman om zijn cliënt in vrijheid de strafzaak te laten afwachten, werd door de rechtbank van tafel geveegd. 'Er is nog steeds sprake van geschokte rechtsorde', zei de rechter.

Ook ontbreekt een cruciaal rapport waaruit moet blijken of de man in een verwarde toestand heeft kunnen handelen.

Overvallen

De Westerwolder houdt er een ander verhaal op na. Hij zou zijn overvallen. De overvallers stichtten later brand in de woning, zo verklaarde hij maandag. De man kampt onder meer met alcoholproblemen.

De brand woedde korte tijd aan de achterzijde van de woning. De bewoners van het huis raakten niet gewond, wel was het huis tijdelijk onbewoonbaar.