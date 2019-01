Groningse partijen dreigen uit Onafhankelijke Senaats Fractie te stappen (update)

De Partij voor het Noorden wil haar lidmaatschap van de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) opzeggen. Ook Groninger Belang is kritisch over de huidige samenwerking.

De OSF is een platform voor onafhankelijke provinciale partijen. Die gezamenlijke partijen zijn met één zetel vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Naast bijvoorbeeld de Fryske Nasjonale Partij, het Drentse Sterk Lokaal en de Partij voor Zeeland, maken de Groningse Partij voor het Noorden en Groninger Belang deel uit van de fractie.

'Dit heeft ons versteld doen staan'

Maar de Partij voor het Noorden wil na vijftien jaar uit de fractie stappen vanwege de stemming over de Mijnbouwwet in de Eerste Kamer. OSF-senator Hendrik ten Hoeve stemde vóór die wet, tot verbazing van PvhN-voorzitter Mariska Sloot.

'Dit heeft ons versteld doen staan. Juist in onze provincie, waar dit tot zulke catastrofale problemen leidt, kan de Partij voor het Noorden hier politiek niet achter staan. Wederom laat Den Haag ons in de steek', aldus Sloot.

Geen geloofwaardige relatie

Door die stemming is er volgens Sloot 'geen geloofwaardige politieke relatie meer' met de OSF. 'We gaan verder als een echt onafhankelijke partij, want Groningen is van ons.'

Vertrouwen kwijt

Naast de Partij voor het Noorden is ook Groninger Belang lid van de OSF. En ook binnen die partij klinken kritische geluiden over het samenwerkingsverband.

Fractievoorzitter Bram Schmaal: 'Het heeft al een aantal flinke discussies opgeleverd. Door de stemming over de Mijnbouwwet kan ik zeggen dat er geen vertrouwen meer is in de huidige senator die ons moet vertegenwoordigen. Maar het bestuur van onze partij moet daar een beslissing over nemen.'

Steunfractie

Opmerkelijk genoeg zitten zowel Mariska Sloot als Bram Schmaal in de zogeheten steunfractie van de OSF. Die wordt geacht senator Ten Hopeve met raad en daad bij te staan.

'Niet getrouwd met de OSF'

Bestuursvoorzitter Hans Haze van Groninger Belang is eveneens kritisch, maar vindt opzeggen van het OSF-lidmaatschap 'te kort door de bocht'.

'De OSF heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en na de Statenverkiezingen waait er een nieuwe wind. Wij wachten liever eerst af wie de nieuwe senator wordt. Als we merken dat die Groningse agenda niet goed kan of wil vertegenwoordigen, kunnen we altijd nog een beslissing nemen. We zijn niet getrouwd met de OSF.'

Stemmen

De leden van de Partij voor het Noorden stemmen op 24 januari over het voorstel om uit de OSF te stappen. Groninger Belang wacht dus eerst de komende Statenverkiezingen af.

Update: Bericht is aangevuld met een reactie van bestuursvoorzitter Hans Haze van Groninger Belang.