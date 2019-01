Jonge zaalvoetbalkeeper Leekster Eagles in Oranje tot 19 jaar

Youri Tepper is geselecteerd voor het EK kwalificatietoernooi voor het Nederlands zaalvoetbalteam onder 19 jaar. De 17-jarige doelman speelt voor Leekster Eagles.

Hij maakte eerder dit seizoen al z'n debuut in de hoofdmacht van de Leeksters, toen eerste keeper Erwin Mensink geblesseerd was. Op het veld staat hij onder de lat bij Velocitas onder 19. Daar maakt hij ook deel uit van de selectie van het eerste elftal.

Eerste EK voor zaalvoetballers onder 19

Het kwalificatietoernooi in Slovenië duurt van 26 tot en met 31 maart. De talenten spelen tegen Azerbeidzjan en het thuisland. Eind januari wordt daar nog een derde land aan toegevoegd. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor het Europees kampioenschap.

In september is de eindronde in Letland. In totaal doen acht landen mee. Het is de eerste keer dat er een EK wordt georganiseerd voor deze leeftijdscategorie.

Lees ook:

- Villalta snelt met Spaans temperament over Groningse velden