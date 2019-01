Gevolgen lege gemeentekas Groningen worden tijdens formatie steeds duidelijker

'De spanning tussen wat we willen met de gemeente en wat we kunnen betalen wordt duidelijker', zegt formateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) over de vorming van een nieuw college in de gemeente Groningen. 'Veel zaken vragen investeringen, dat is een fors spanningsveld.'

De formatie is inmiddels een kleine maand onderweg. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie willen het nieuwe gemeentebestuur gaan vormen. Vooraf was al duidelijk dat de inhoud van de gemeentekas niet toereikend was, tijdens de formatiegesprekken blijkt dat opnieuw.

Dossiers doorgespit

'We zijn nu bijna door alle dossiers heen. Bijna alles is inhoudelijk doorgesproken', laat de formateur weten. Gijsbertsen houdt zich op de vlakte over de nieuwe koers van het college, die koers is al wel uitgezet door de onderhandelende partijen. 'De hoofdlijnen hebben we voor kerst bepaald. Er is een visie welke richting we met het college op willen.'

Visie

Volgens Gijsbertsen is het niet aan hem om de visie van het nieuwe gemeentebestuur bekend te maken. 'Ik laat het over aan de onderhandelaars. Als we klaar zijn dan ligt er een totaalverhaal, waar iedereen zich dan hopelijk in kan vinden. Bij dit soort processen is er pas een onderhandelingsresultaat als het helemaal klaar is, en niet tussendoor.'

Of het nieuwe gemeentebestuur een totaal andere richting opgaat dan het vorige college wil Gijsbertsen niet zeggen.

Formatie duurt nog aantal weken

In eerste instantie dachten de onderhandelende partijen eind januari een resultaat te kunnen presenteren, dat gaat niet lukken. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zitten nog een aantal weken met elkaar rond de tafel. 'We moeten het financiële plaatje nog in elkaar gaan klikken. Er moeten keuzes gemaakt worden in de wensenlijst die de partijen hebben.'

Winstwaarschuwing

Voormalig wethouder financiën Ton Schroor deed een aantal maanden geleden al een winstwaarschuwing uit. Hij liet destijds aan het toekomstige college weten dat er ondanks de economische hoogtijdagen geen pot met geld voor investeringen zou klaarstaan. Dat komt volgens Schroor door de grote bouwopgave en de tegenvallers rondom onder meer de jeugdzorg.

Lees ook:

- Formateur Gijsbertsen begint aan zijn puzzel: 'We moeten keuzes maken'

- Stadsbestuur geeft financiële waarschuwing aan het volgende stadsbestuur