Nog geen spoor van vermiste Robert Huter, ondanks inzet speurhonden

De zoektocht naar de 72-jarige Robert Huter uit Haren is nog altijd in volle gang. De oud-wiskundeleraar ging op zaterdag 30 december per fiets van huis en keerde niet meer terug.

Op de dag dat hij verdween werd Huter rond 10:00 uur nog gezien bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. Om hem te vinden heeft zijn familie de hulp ingeschakeld van de Stichting Signi Zoekhonden.

'Het is een kwestie van lange adem', zegt Esther van Neerbos van de stichting over de pogingen om Huter te vinden. Zelf zocht ze ook mee met een speurhond.

Voorlopig vergeefs

Vorig weekend werd kleding van de vermiste man meegenomen bij zijn echtgenote, om zo de honden vertrouwd te maken met zijn geur. Er werd gezocht in de richting van Glimmen. Afgelopen weekend werd weer verder gezocht. Nu langs het Noord-Willemskanaal, richting Eelde. Voorlopig vergeefs.

'We roepen mensen ook op om in schuurtjes te kijken op zoek naar sporen, mogelijk kunnen vogelaars ook naar hem uit kijken', zegt Van Neerbos.

Vooral in het weekend

Het plan is om met een boot met sonar en hulp van honden het Noord-Willemskanaal af te zoeken. Met de honden wordt door de week overigens niet gezocht. Van Neerbos: 'We zijn vrijwilligers, we hebben ook ons werk. We zijn daarom vooral in het weekend druk met zoeken.'

Hopen op tips

Ook buurtbewoners zetten zich in om Huter op te sporen. Verder staat de politie in nauw contact met de familie, maar volgens woordvoerder Ernest Zinsmeyer kan er verder weinig ondernomen worden.

'Het is lastig om zijn gangen na te gaan, want het zoekgebied is groot en we hebben geen concrete aanwijzingen. Dat wordt het voor ons moeilijk. Wel hebben we zijn vermissing op alle mogelijk manier bekend gemaakt, dus hopelijk levert dat tips op.'

Lees ook:

- Politie zoekt naar vermiste Robert Huter